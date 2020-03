Bra, Messe sospese dal 9 marzo, per emergenza coronavirus. Stop ad investiture per Società Sant’Isidoro e Battuti Bianchi

Per fronteggiare l’emergenza coronavirus, anche il popolo dei fedeli residente a Bra è chiamato a rispettare le ultime disposizioni della Conferenza Episcopale di Piemonte e Valle d’Aosta, datate 8 marzo, che prevedono la sospensione delle Sante Messe festive e feriali, le altre celebrazioni liturgiche e riunioni di preghiera a partire da lunedì 9 marzo (resta ferma la sospensione di ogni attività pastorale, riunione o altro, a carattere diocesano, zonale, parrocchiale).

In virtù delle nuove direttive, il Gruppo di Preghiera di Padre Pio di Bra non potrà osservare il tradizionale appuntamento con l’Eucarestia del terzo martedì del mese, in calendario il 17 marzo nella chiesa dei Battuti Neri.