Coronavirus: chiude sino a data da destinarsi la piscina di Cuneo

In accordo con l'Amministrazione comunale di Cuneo, i gestori dello stadio del nuovo comunicano che l'impianto rimarrà chiuso da oggi (9 marzo) sino a data da destinarsi.

"Rassicuriamo sin d'ora tutti i nostri iscritti con abbonamenti in corso di validità - si legge in un post comparso su Facebook - che alla ripresa delle attività verrà organizzato un piano specifico di recupero delle lezioni o del periodo.

Ringraziamo pubblicamente dipendenti e collaboratori che in questa settimana si sono adoperati per rendere sicuri i nostri ambienti e per far rispettare senza sosta le indicazioni di sicurezza".