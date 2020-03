Coronavirus in Costa Azzurra: “Après l’Italie, la France?”, titolano stamattina i giornali. A Nizza stabile il numero degli infettati. Niente gel per i bambini, le scuole restano aperte per proteggere gli anziani

La domenica è passata senza che, nel Dipartimento delle Alpi Marittime come in tutta la Francia si avverasse quello che i giornali di oggi preconizzano: “Dopo l’Italia, la Francia…”.

Ormai sembra, più che altro, questione di tempo.

Ieri il Presidente Emmanuel Macron ha riunito il Conseil de Défense, ma il livello di allerta non è stato appesantito: resta in vigore il “ livello 2 ” anche se i Prefetti hanno ricevuto una nota che, preconizzando il passaggio al livello 3 , sono stati invitati ad indicare quali siano le attività ritenute imprescindibili nel proprio territorio.



A rischio i trasporti comuni e le manifestazioni: già da oggi sono vietate le riunioni con più di mille persone (la soglia era stata indicata in cinque mila appena pochi giorni fa). Per altro è in corso la Paris – Nice, classica ciclistica a tappe.



Sabato non è stata disputato l’incontro di calcio tra lo Strasburgo e il Paris Saint Germain: la decisione di rinviare l’incontro è stata assunta dal Prefetto del Bas-Rhin.



Annullate alcune grandi manifestazioni quali il “Salon du livre” previsto a Parigi per il 20 marzo, i Mondiali di tatuaggio in calendario a partire dal 13 marzo sempre nella capitale.



Ieri, domenica 8 marzo, il Sindaco di Nizza, Christian Estrosi, ha riunito esperti e responsabili delle scuole e degli asili operanti in città per un punto sulla situazione.



Le scuole rimarranno aperte (anche perché si cerca di tenere a distanza i bambini ed i ragazzi dalle persone anziane ) e, al momento, non sono segnalate criticità o infezioni in alcun istituto.



Forniture di sapone di Marsiglia sono state recapitate in ogni scuola essendo il gel idroalcolico riservato alle persone di età superiore ai 12 anni avendone gli esperti sanitari sconsigliato l’uso per bambini e ragazzi.



La situazione sanitaria a Nizza mantiene i numeri segnalati nei giorni scorsi: sono 16 le persone colpite da infezione, tra costoro desta qualche preoccupazione solo lo stato di salute di un cittadino italiano ricoverato all’Archet.



Santé Publique France ieri alle ore 15 ha comunicato che, in Francia, le persone contagiate sono 1.126 e i deceduti 19. Nella Regione PACA le persone infettate sono 38.