Coronavirus, l'assessore di Mondovì Luca Robaldo in isolamento volontario: è stato a contatto con Cirio

"Nell'ottica della massima trasparenza, vi informo che, considerato l'incarico professionale che lo porta a lavorare a contatto con il presidente della Regione, il nostro assessore Luca Robaldo ci ha comunicato di essersi messo precauzionalmente in autoisolamento volontario. Ribadisco che si tratta di una decisione che l'assessore ha assunto in maniera assolutamente volontaria e a scopo puramente precauzionale, in attesa di comprendere il da farsi e le disposizioni delle autorità competenti. Grazie Luca, questa situazione richiede un grande senso di responsabilità da parte di tutti: rispettiamo le regole e restiamo uniti!".

Così Paolo Adriano, sindaco della città di Mondovì, ha ufficializzato la quarantena di Luca Robaldo, stretto collaboratore di Alberto Cirio.

Era stato lui stesso, pochi minuti prima, a pubblicare la notizia sul suo profilo Facebook: "Lavoro con Alberto. Alberto è positivo al COVID-19. Aspetto che le autorità sanitarie mi dicano cosa fare. Nel frattempo sto a casa".