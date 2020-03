Coronavirus: San Michele Mondovì limita gli accessi in municipio

Il Comune di San Michele Mondovì ha informato i suoi utenti del fatto che, in ottemperanza alle indicazioni ministeriali in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus nelle pubbliche amministrazioni e al decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri di 4 marzo, al fine di evitare il sovraffollamento sino al 3 aprile l'accesso in municipio verrà opportunamente scaglionato per consentire il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro.