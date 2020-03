Coronavirus: si va verso la chiusura di tutti i comprensori sciistici

"Per combattere l'espandersi del nuovo Coronavirus sul nostro territorio serve uno sforzo di responsabilità e, quando arriverà l'obbligo ufficiale non potremo ovviamente che rimetterci a esso - sottolinea il presidente di Cuneo Neve Roberto Gosso - . Una decisione comunque che personalmente comprendo e condivido, in un momento come questo".



IL BOLLETTINO DELLA REGIONE



Secondo l'ultimo bollettino diramato dalla Regione le persone risultate positive in Piemonte al virus sono al momento 380 (quelle negative al test 1.238), e gli esami in corso 238.



Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti: 101 a Torino, 58 ad Asti, 63 ad Alessandria, 20 a Biella, 13 a Cuneo, 19 a Novara, 12 a Vercelli e 11 nel VCO. I casi positivi provenienti da fuori regione sono 16, mentre 67 casi sono ancora in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.



In rianimazione sono ricoverate 61 persone; in altri reparti 120 e in isolamento domiciliare 186. I decessi sono 13.