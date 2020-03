Cuneo, disposizioni per l’accesso agli sportelli di Anagrafe e Stato Civile

Al fine di evitare ogni forma di aggregazione in luogo pubblico, sia chiuso che aperto all'utenza, per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID 19, si rende necessario disciplinare l’accesso agli sportelli di Anagrafe e Stato Civile ubicati in Municipio, in via Roma 28, secondo le seguenti disposizioni:

1) Gli utenti che intenderanno accedere agli sportelli di anagrafe e stato civile lo dovranno comunicare al personale addetto alla portineria all’ingresso del municipio;

2) L’accesso agli sportelli sarà consentito ad un massimo di cinque utenti ogni 10 minuti;

3) Gli utenti dovranno rimanere in attesa all’ingresso del municipio e seguire le disposizioni impartite dal personale addetto alla portineria;

4) Gli utenti in possesso di prenotazione per gli sportelli della Carta di Identità Elettronica, sono autorizzati ad accedere senza limitazioni, previa esibizione della prenotazione al personale addetto alla portineria.