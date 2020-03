Il Coronavirus cambia le nostre abitudini: distanze di un metro nei bar e nei negozi

Si prende il caffè al banco, ma rispettando le distanze di un metro l'uno dall'altro; meno tavolini nei bar, distanze alle casse nei negozi più grandi, linee a terra anche nelle tabaccherie. Disinfettante per le mani a disposizione dei clienti.

Vietato stare troppo vicini o ammassarsi. E bisogna adeguarsi, anche perché scatteranno i controlli.

La Prefettura si occuperà, infatti, di concerto con il Questore, di coordinare i controlli negli esercizi pubblici per verificare il rispetto delle norme di igiene e sicurezza, coinvolgendo le varie forze dell'ordine presenti sul territorio.

Già nella serata di ieri polizia, carabinieri e guardia di finanza hanno ispezionato diversi locali pubblici.

Uno solo è risultato non in regola: si tratta di una sala VLT (Videolottery) di Peveragno, aperta in violazione del DPCM dell'8 marzo scorso. Il locale, dove non era comunque presente molta gente, è stato sanzionato e chiuso e si è proceduto alla sospensione della licenza fino al prossimo 3 aprile, con decreto del Questore.