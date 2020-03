Il sindaco di Bra, Gianni Fogliato, fa gli auguri di pronta guarigione al governatore Alberto Cirio

La positività al coronavirus del governatore del Piemonte, Alberto Cirio, ha suscitato reazioni di solidarietà ed incoraggiamento trasversali. Tanti cittadini hanno voluto essergli vicino con un messaggio postato su Facebook.

Anche il sindaco di Bra, Gianni Fogliato ha fatto sentire la sua voce con un post datato 8 marzo: “ Sono venuto a conoscenza della situazione che il Presidente Alberto Cirio ha comunicato rispetto al suo stato di salute. Ho già fatto pervenire i miei personali auguri di pronta guarigione.

Ma qui, come primo cittadino, mi sento di esprimere il sentimento e l’augurio di tutti i cittadini braidesi, consapevoli che nei momenti di difficoltà occorre fare fronte comune, così proprio come ci esorta il nostro inno nazionale, ‘stringerci a coorte’, ed è per questo motivo che mi faccio tramite di tutta la cittadinanza e delle forze politiche che rappresento nell’augurare al nostro Presidente della Regione la nostra vicinanza ed il nostro sincero augurio di una pronta guarigione per tornare a combattere con tutti noi questa importante battaglia a tutela dei cittadini”.