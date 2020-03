Mondovì, niente visite in casa di riposo: videochiamate per fare sentire gli anziani meno soli

Sono giorni difficili quelli che l'Italia sta vivendo per via dell'emergenza connessa al Coronavirus, il cui riflesso si riverbera anche sulle strutture assistenziali.

È il caso della casa di riposo "Sacra Famiglia" di Mondovì, che ha appena comunicato quanto segue: "Purtroppo, con grande tristezza nel cuore, ma con senso di responsabilità, comunichiamo che, in ottemperanza alle disposizioni di legge e su precisa indicazione dell ufficio di vigilanza dell'Asl Cn1, la nostra direzione sanitaria ha disposto la tassativa chiusura ai visitatori.Cercheremo in tutti i modi di attenuare l'impatto emotivo per questa situazione, con un aumento immediato di personale e il passaggio di figure attualmente in part time a full time".

La solitudine degli anziani, però, come si allevia? "Stiamo vagliando l'attivazione di una chat line con videochiamate per mantenere il contatto visivo tra parenti e familiari e potenzieremo il nostro servizio psicologico interno a servizio deo nostri ospiti. Chiediamo la massima collaborazione di tutti per gestire questa situazione di emergenza".

Il presidente dell'istituto, Diego Bottero, rivolge "un grazie all'amministrazione comunale per la costante partecipazione, ma soprattutto a tutto il personale per i grandi sacrifici e il senso di dovere dimostrato e ai sindacati di categoria per la collaborazione mai venuta meno. Questo momento passerà, la solidarietà e la responsabilità vinceranno su tutto".