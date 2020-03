Pattuglie della Polizia riorganizzate per evitare o contenere i possibili contagi da Coronavirus

Tra le varie iniziative messe in campo per arginare un eventuale contagio da Coronavirus ma soprattutto per evitare che, nel caso succedesse, ci fosse un contagio diffuso, anche le pattuglie della Polizia di Stato di Cuneo sono state riorganizzate.

Come? Mantenendo costanti i gruppi di lavoro ed evitando gli incroci.

"Un turno va dalle 8 alle 14; l'altro dalle 14 alle 20 - spiega il questore Emanuele Ricifari. Nel cambio turno non si incontrano, smontano un quarto d'ora prima. E ad ogni fine turno c'è la sanificazione della postazione di lavoro. Bisogna ridurre al minimo il rischio di contagio, adottando soluzioni che non interrompano l'attività lavorativa".