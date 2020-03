Ridotti gli orari al Centro prelievi di via Boggio a Cuneo, l'Asl CN1: "Limitare le prescrizioni"

L’attività ambulatoriale di prelievo è garantita per le richieste dei medici di famiglia, secondo le indicazioni dell’Asl per cui “i medici di assistenza primaria e i pediatri di libera scelta sono invitati a limitare la prescrizione di esami ematochimici ai soli casi assolutamente necessari per consentire ai centri prelievo di scaglionare i flussi e garantire le distanze interpersonali di sicurezza.”

A Cuneo (Centro prelievo di via Carlo Boggio) l’attività è garantita dalle ore 7 alle ore 9 dal lunedi al sabato.

Il referto può essere ritirato: dalle ore 7 alle ore 17 dal lunedi al venerdi e dalle ore 7 alle 11 il sabato.