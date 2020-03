Tribunale di Asti in "zona arancione", gli avvocati di Albese e Braidese nel limbo del decreto Coronavirus

Le rivolte in corso in diverse carceri italiane hanno ricordato al Paese che c’è anche il settore della giustizia, con le sue numerose implicazioni, tra quelli che devono fare i conti con l’emergenza Coronavirus e l’esigenza di contenere l’estendersi del contagio limitando quanto più possibile gli assembramenti di persone.



In questa direzione va quanto disposto anche in questo ambito dal ben noto Dpcm dello scorso 8 marzo ha dedicato anche a questo ambito, che per quanto riguarda la zona dell’Albese e del Braidese si incrociano con le limitazioni generali agli spostamenti che lo stesso provvedimento ha imposto sino al prossimo 3 aprile anche al territorio della provincia di Asti – il cui tribunale è come noto competente anche sull’area di Langhe e Roero.



"Già sabato mattina – conferma al nostro giornale l’avvocato albese Roberto Ponzio – il presidente del Tribunale Giancarlo Girolami ha disposto che a partire da oggi, lunedì 9 marzo, tutte le udienze civili e penali, ad eccezione di quelle indifferibili e urgenti, saranno rinviate a date che verranno comunicate successivamente".



La misura – analoga a quella decisa da altri tribunali, a partire da quello di Torino – dà attuazione alle indicazioni dei due provvedimenti, che prevede altresì la limitazione dell’accesso alle cancellerie dei tribunali limitato al deposito degli atti in scadenza.



In buona sostanza – accogliendo anche le perplessità sollevate nei giorni scorsi dall’Organismo Congressuale Forense, che preoccupato dalla mancanza di misure a tutela degli operatori della giustizia aveva anche proclamato uno sciopero di quindici giorni, previsto dal 6 al 20 marzo – si è disposta una sospensione delle udienze di due settimane, fino al 23 marzo.



Dopo quel termine e fino a quello del prossimo 31 maggio saranno i responsabili degli uffici giudiziari a dover adottare misure specifiche – limitazioni orarie di accesso al pubblico, processi a porte chiuse, svolgimento delle udienze con collegamenti telematici – per la trattazione degli affari giudiziari, sentite le autorità sanitarie e di governo del territorio.



Una situazione che minaccia di avere ricadute enormi sull’amministrazione della giustizia in tutto il Paese, con una normalizzazione delle attività che – considerata anche la normale sosta estiva – potrebbe arrivare non prima di settembre, con le facilmente immaginabili conseguenze in tema di accumulo di arretrati.



A questo generale contesto si aggiungono le difficoltà denunciate dagli operatori albesi, alle prese con le interpretazioni delle norme che vietano gli spostamenti da e verso il territorio della provincia di Asti, nonché al suo interno, consentendo solo quelli collegati a "comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute".



"In questo senso – riprende l’avvocato Ponzio –, per quanto riguarda il nostro ambito, serviranno indicazioni attuative più precise, per circoscrivere in modo più preciso quello cosa esattamente vada ricompreso in questa casistica, passibile di interpretazioni diverse in mancanza di più puntuali riferimenti. Una certa indeterminatezza della norma è probabilmente dovuta all’esigenza del Governo di agire in tempi rapidi, vista anche la fuga di notizia che ha accompagnato la definizione del Dpcm dell’8 marzo, ma tale disposizione dovrà ora venire circoscritta nel suo ambito operativo, visto che l’esigenza di tanti addetti ai lavori costretti a fare la spola col tribunale, e a muoversi quindi tra le province di Cuneo e Asti, per per tutta una serie di adempimenti".



In questo quadro, come si accennava, non sono da trascurare le problematiche sorte sul fronte dell’amministrazione penitenziaria, dove le limitazioni riguardano il contingentamento dei colloqui coi detenuti e dei permessi premio. Un fronte che fa i conti con le rivolte che tra ieri e oggi hanno interessate le carceri di Modena (a 6 il bilancio dei morti), Pavia, Foggia e Milano.