Un caso positivo al Covid-19 a Fossano: tutti i suoi contatti posti in isolamento fiduciario

L'Amministrazione Comunale di Fossano segnala che in data 9 marzo 2020 è pervenuta comunicazione dall'Asl Cn1 riguardante un caso positivo al Covid-19 relativo ad un residente del comune di Fossano.

Il testo della comunicazione viene di seguito citato: "Si comunica che in data 08/03/2020 è giunta al nostro Servizio la segnalazione di un caso positivo al COVID19, riguardante un residente a Fossano. Nella giornata di ieri è già stata fatta l'indagine epidemiologica al fine di individuare i contatti stretti del caso, per i quali è stato disposto l'isolamento domiciliare fiduciario e la sorveglianza sanitaria che verrà mantenuta per un periodo di 14 giorni dall'ultimo contatto con il caso confermato. Gli interessati sono stati informati riguardo ai sintomi e le modalità di contagio della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa dei sintomi, e la necessità di misurare la temperatura corporea 2 volte al giorno (la mattina e la sera). Durante tale periodo il nostro Servizio provvederà a contattare giornalmente gli interessati per monitorare il loro stato di salute".

Il commento del sindaco: "La situazione è sotto controllo e l'Amministrazione opera in contatto continuo con l'Asl cn1 per monitorare costantemente lo svilupparsi dell'emergenza; invitiamo la cittadinanza a mantenere la calma e ad uscire rispettando le restrizioni dei provvedimenti adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministr".