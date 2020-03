Un positivo anche a Marene: l'annuncio in un video del sindaco Roberta Barbero

Il sindaco di Marene Roberta Barbero parla alla cittadinanza in un lungo video in cui comunica che c'è un positivo nel suo Comune, ricoverato.

Il medico di base del paese è in quarantena preventiva in quanto è stato a stretto contatto con il paziente. "E' una precauzione, non vuol dire che abbia contratto il virus", specifica il sindaco.

Previsto anche, in giornata, un incontro con gli esercenti e commercianti del territorio per delineare linee comuni. Poi l'annuncio della sospensione delle attività sportive, della chiusura della biblioteca, del centro anziani e infine il consiglio: "Continuate la vostra quotidiniatà rispettando i dettami del Ministero e uscite solo se strettamente necessario".