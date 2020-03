Nelle colline patrimonio Unesco di Langhe e Roero si invecchia meglio. Lo dice l’ultimo studio del Centro Cornaglia

Gli anni dei “capelli bianchi” visti con gli occhi di domani. “Invecchiare in campagna e collina” è l’ultima ricerca su come sarà la vecchiaia quando l’epoca dei “boomers” sarà svanita e le nuove generazioni non saranno più in grado di pagare ai genitori le giornate nelle residenze o nelle case di riposo.

È un nuovo studio con esempi e testimonianze, praticamente una mega inchiesta che, con quasi trenta interviste, accende le luci su una realtà importante che non tutti possono avere nella vita, ma che abbraccia già una buona parte della popolazione oltre i 65 anni, quella cioè di vivere in mezzo al verde la nuova stagione.

Ecco allora i dati e le statistiche. Uno sguardo d’insieme parte da due profondi interventi dell’arcivescovo Cesare Nosiglia e del vescovo di Alba Marco Brunetti, che per la conferenza episcopale piemontese si occupa della pastorale della salute. Dai baby boomers alla generazione Z, certo. Parlano i sociologi, interviene don Carmine Arice, superiore generale del Cottolengo e punta sul valore delle relazioni sociali. Sì, la relazione che cura, perché la solitudine è oggi un malessere dilagante che si può fermare. Come? Con la rete di rapporti che in molte aree già ci sono e stanno crescendo; con il potenziamento dell’assistenza domiciliare delle Asl; con un’offerta di servizi che vanno dal centro d’incontri alla fisioterapia.

Il “focus” messo insieme è la dimostrazione che anche domani, anzi forse soprattutto domani, se tutti faranno la loro parte, saranno sempre di più coloro che potranno invecchiare a casa loro. Ecco l’esperienza dell’Infermiere di parrocchia, voluto dalla Cei, che si sta sperimentando ad Alba; ecco il ruolo sempre più importante del medico ed i cambiamenti del mondo del volontariato per stare al passo con i tempi; ecco la forza della spiritualità. È davvero un macrocosmo nuovo quello che emerge con le “voci” di professionisti impegnati sul territorio a sperimentare come un mix nuovo potrebbe cambiare in parte il pianeta degli anziani, anzi no, di coloro che sono avanti negli anni.

Nelle colline patrimonio Unesco di Langhe e Roero si invecchia meglio. È quanto emerso dall’ultimo studio del Centro Cornaglia. Il volume, “Invecchiare in campagna e collina. L’invecchiamento nelle aree rurali, ambiente, vita, socialità, assistenza e cure, l’esempio del territorio dell’Asl CN2 Alba-Bra-Langhe e Roero”, è frutto di un lavoro corale tra gli operatori del settore sanitario ed i giornalisti Gian Mario Ricciardi, già direttore Rai Piemonte, Andrea Caglieris, vice caporedattore della Rai Piemonte e Adriana Riccomagno, che hanno condotto interviste ai vari attori che concorrono alla gestione dell’assistenza agli anziani (case di riposo, associazioni di volontariato, geriatri).

Sul territorio regionale, l’azienda sanitaria ha avviato nel tempo diverse iniziative rivolte alla terza età. Il progetto “Argento attivo”, ideato dal servizio di Epidemiologia, diretto dalla dottoressa Laura Marinaro, è volto a promuovere la salute ed il benessere psico-sociale degli anziani. Finanziato inizialmente dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, ha coinvolto, negli anni, altre tre regioni: Veneto, Marche e Sicilia, anche grazie ai fondi erogati dal Ministero della Salute. Tra le attività principali c’è l’organizzazione di corsi per migliorare l’assistenza fornita dai caregiver, cioè familiari, badanti e volontari che si prendono cura degli anziani e la promozione di un uso più consapevole e responsabile dei servizi sociosanitari.