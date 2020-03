Coldiretti Cuneo, Covid-19: "Niente allarmismo sui rifornimenti alimentari!"

Nella prima settimana di marzo l’acquisto di frutta e verdura nei mercati contadini è cresciuto circa del 20% rispetto allo stesso periodo del mese precedente. È quanto emerge dal monitoraggio Coldiretti sugli effetti dell’emergenza Coronavirus sulla spesa degli italiani, in base alle indicazioni della Fondazione Campagna Amica in mercati e fattorie lungo tutta la Penisola. A spingere gli acquisti è la tendenza a consumare cibi ricchi di fibre e vitamine che aiutano il corpo umano a rafforzare le difese immunitarie, come consigliano medici e ricercatori, ma soprattutto il clima di incertezza che spinge a fare provviste più abbondanti.