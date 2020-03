Il sindaco Fogliato scrive ai braidesi: "Chiedo a tutti voi la massima collaborazione, insieme ce la faremo"

Riceviamo e volentieri pubblichiamo la lettera aperta che nel pomeriggio il sindaco Gianni Fogliato ha indirizzato ai cittadini braidesi.





Cari concittadini,

con il nuovo decreto del presidente del consiglio Giuseppe Conte, da oggi e fino al 3 aprile sono valide anche sul nostro territorio le misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19, fino a ieri limitate alle aree più colpite.



Sento mio dovere e non mi stancherò mai di comunicare il più possibile con voi per supportarvi nell’applicazione e nell’interpretazione di queste norme, quanto mai importanti e necessarie per superare insieme questo difficile periodo.

Già da ieri in tarda serata, e per tutta la mattinata, insieme a Giunta, dirigenti e uffici abbiamo approfondito ogni parte del Decreto, per riuscire a fornire un’informazione la più chiara possibile alla popolazione. Mi rendo conto che alcuni aspetti richiedono ancora un approfondimento: siamo in attesa di informazioni da enti superiori.



Vi invito a seguire i canali ufficiali del Comune di Bra (sito e social) e a scaricare l’App Municipium, attraverso cui vengono veicolate tutte le notizie e gli aggiornamenti che riguardano la nostra città. Vi segnalo anche che ogni giorno, intorno alle 17, sarò ospite della web radio cittadina BraOnTheRocks, che ringrazio, per un aggiornamento quotidiano della situazione.



Al momento non ci sono casi braidesi di positività al Covid-19.



Chiedo a tutti voi la massima collaborazione e il rispetto delle regole per prevenire qualsiasi occasione di contagio o di diffusione del virus. Vi invito a restare a casa ed evitare al massimo gli spostamenti. Solo così, se ognuno farà la sua parte, potremo superare questa difficoltà e, al contempo, dare una grande mano al personale sanitario che sta facendo un preziosissimo e grande lavoro a servizio del nostro Paese.



Vi comunico anche che da giovedì sarà attivo un servizio di consegna gratuita a domicilio di spesa e farmaci alle persone sole, invalide o disabili con più di 70 anni. Soprattutto in momenti di emergenza come questo, è un dovere dell’Amministrazione essere vicino alle fasce più fragili della nostra comunità. Perché il servizio sia veramente efficace è importante che possa accedervi chi è solo: faccio appello al senso di responsabilità e alla coscienza civica della nostra cittadinanza, per permettere il giusto supporto a chi ne ha più bisogno.



Ringrazio per la preziosa collaborazione tutti voi, il personale sanitario e quello comunale, il volontariato civico e, anche, le tante persone che in questi giorni ci hanno contattato dando la propria disponibilità a mettersi al servizio della comunità.



Insieme, ce la faremo: aiutateci ad aiutarvi.



Un caro saluto,

Gianni Fogliato