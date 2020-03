La scelta responsabile del libraio albese: "Oggi si chiude, riapriremo solo a fine emergenza"

Il richiamo alla responsabilità arrivato da più parti in questi giorni di emergenza sanitaria loro l’hanno inteso nel modo più virtuoso, dando una coraggiosa dimostrazione di quel senso civico mancato probabilmente a troppi italiani.

"Domattina (oggi, ndr) saremo in libreria per ricevere le consegne e custodire i libri che ci avete ordinato, ma lavoreremo a porte chiuse. Alle 13 chiuderemo per riaprire solamente quando l'emergenza sarà passata".



Ad annunciare la serrata causa Coronavirus sono Carlo Borgogno e la compagna Serena Aimasso, che dagli scaffali della Libreria Milton di via Pertinace già nei giorni scorsi avevano deciso di anticipare le limitazioni decise ieri dal Governo, andando anche oltre i provvedimenti annunciati ieri sera dal premier Conte.

"Abbiamo deciso anche noi – aveva comunicato Carlo già giovedì, incassando i messaggi di solidarietà dei tantissimi albesi che si affidano alla sua libreria come a un sicuro punto di riferimento della cultura cittadina –. Saremo aperti fino a martedì per garantire gli ordini che ci avete fatto in questi giorni, ma poi saremo chiusi fino a cessata emergenza. Credo che questa situazione vada presa con serietà, credo che la natura ci stia dando un consiglio: prendetevi un attimo di tempo, riflettete; non possiamo essere schiavi di un'economia del consumo che non ci permette di fermarci un momento. Lo facciamo per noi, lo facciamo per voi e per tutti i nostri cari. Prendiamoci un momento per noi!".



"Sarà una bella mazzata economica – è il suo temporaneo congedo –, ma pazienza. Cerchiamo tutti di mettere di fronte ai nostri interessi il bene comune, aiutiamoci tutti quanti ad aiutare noi stessi e i nostri cari. No panico, no frustrazione, solo un richiamo alla responsabilità".