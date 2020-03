Blindati ma connessi: il Tapparelli di Saluzzo ha attivato le video-chiamate tra famigliari e ospiti

Video-chiamate tra ospiti e famigliari nella residenza Tapparelli di Saluzzo, blindato dal Decreto ministeriale,come le tutte le case di riposo, dove gli anziani, per età e quadro clinico, vanno protetti dalla possibilità del contagio al Covid 19.

In questa situazione necessaria che però fa soffrire parenti ed ospiti, la tecnologia sta dando una mano. Da questa mattina grazie alla collaborazione della psicologa Mara Fantone e dell’educatrice Debora Barra la direzione della struttura ha avviato l’iniziativa delle “visite virtuali” dopo lo stop rigoroso ad entrate ed uscite.

I collegamenti sono previsti tutti giorni, escluso la domenica, divisi per singoli reparti e nelle fasce orarie dalle 9 alle 11 e dalle 14,30 alle 17,30.

Si aderisce e ci si prenota tramite l’indirizzo mail della struttura:info@tapparelli.org.

"Abbiamo abilitato un tablet su WhatsApp alle video-famiglia. Così le persone si vedono meglio. Siamo tutti emozionati, anziani e parenti per la possibilità di parlare insieme - afferma Mara Fantone - Con gli autosufficienti è più facile ed è evidente la loro gioia, ma anche con ospiti più compromessi abbiamo constatato che sentire la voce di un famigliare porta sollievo e reazioni positive.

I parenti poi hanno comprensibilmente la necessità di essere confortati in questa periodo di stop alle visite e, attraverso il riferimento visivo e uno scambio di parole, possono avere conferma dello stato di salute e della condizione del loro congiunto".

L’iniziativa, comunica la direzione del Tapparelli, che ha sempre seguito le direttive ministeriali e regionali per preservare l’incolumità degli ospiti, è attivata sia nella residenza di via Cuneo che nella sede decentrata di Cervignasco. “Anche i famigliari in questa situazione ci vengono incontro. Sentire la loro collaborazione ci conforta. Così come tutto il personale sta facendo il massimo. Il Tapparelli si rivela proprio un bel gruppo in questo momento difficile. Non è da tutti”.