Bra, ad oggi nessun caso di contagio in città. Municipale in campo per garantire il rispetto del decreto #iorestoacasa

Anche la città della Zizzola fa ovviamente i conti con quanto previsto dal Decreto #IoRestoaCasa del 9 marzo, che ha previsto su tutto il territorio nazionale un’articolata serie di limitazioni agli spostamenti e alle attività commerciali, scolastiche, sportive, culturali, ludiche e religiose, nell’intento di contrastare la diffusione nel Paese della temuta infezione.



"Ad oggi non sono presenti casi di braidesi positivi al Coronavirus – fa sapere il Comune in una nota appena diramata –. L’Amministrazione comunale, in sinergia con gli enti e le istituzioni preposte e in un costante confronto che coinvolge capigruppo consiliari, dirigenza e rappresentanze delle diverse realtà cittadine, continua a seguire con attenzione l'evolversi dell’emergenza.

Sono stati predisposti appositi cartelli informativi sulle misure di prevenzione igienico sanitarie presso tutti gli uffici comunali, dove sono presenti anche erogatori di liquidi igienizzanti ed è garantito il rispetto delle distanze di sicurezza grazie alla collaborazione del volontariato civico".



"Il vademecum – si ricorda – deve essere affisso presso le attività economiche cittadine aperte al pubblico, affinché tutti possano esserne informati. I titolari di attività commerciali o artigianali che fossero ancora sprovvisti del documento potranno scaricarlo dal sito internet del Comune (homepage di www.comune.bra.cn.it, sezione “In evidenza”), oppure ritirarlo presso l’ufficio Relazioni con il Pubblico a Palazzo comunale (via Barbacana 6, secondo piano) o richiederlo alle relative Associazioni di categoria".



Sempre sul sito del Comune è scaricabile un fac simile del modello di autocertificazione da compilare e utilizzare nel caso di spostamenti, sempre da evitare salvo che nelle eventualità di comprovate ragioni di lavoro, casi di necessità e motivi di salute. Il modulo è messo a disposizione dal dipartimento di Pubblica sicurezza ed è disponibile sul portale del Comune a questo link. "Resta comunque il divieto assoluto – ricorda il Comune – a spostarsi, senza eccezioni, per le persone sottoposte a quarantena o positive al Coronavirus".



La Polizia Municipale, in collaborazione con le forze di polizia del territorio, ha intanto intensificato i servizi di prossimità, svolgendo sopralluoghi e fornendo informazioni presso gli esercizi commerciali cittadini al fine del rispetto delle distanze e delle prescrizioni di sicurezza.



"Aiutati e aiutaci – è il messaggio che arriva dal Municipio braidese –: il rispetto delle misure previste è fondamentale per combattere il contagio".



NUMERI UTILI

La Regione Piemonte ha attivato il numero verde 800.19.20.20 dedicato alle richieste di carattere sanitario sul Coronavirus. Il numero è attivo 24 ore su 24. Il 112 rimane il numero di riferimento per le emergenze sanitarie e altri tipi di emergenze. Per le informazioni generiche sul Coronavirus e sui comportamenti di prevenzione rimane attivo anche il numero verde nazionale 1500.

E’ attivo inoltre il numero verde regionale 800 333 444, che non fornisce informazioni di carattere sanitario, ma risponde ad eventuali richieste di chiarimenti in merito alle ordinanze emesse per il contenimento del contagio da coronavirus. Il numero è attivo da lunedì a venerdì dalle ore 8 alle 20.



QUI il testo completo del DPCM 9 marzo 2020.