Così Cherasco affronta l'emergenza: spesa a domicilio per anziani, disabili e invalidi

L’Amministrazione Comunale di Cherasco con il gruppo comunale di Protezione civile, in seguito alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha attivato il servizio gratuito di consegna della spesa a domicilio.



Il servizio permette agli over 70enni, disabili o invalidi che vivano da soli e non abbiano il supporto familiare di ordinare telefonicamente la spesa che verrà loro consegnata a domicilio.



Per richiedere il servizio è necessario telefonare al numero 3357922877. Operatori ben identificabili raccoglieranno l’ordine telefonicamente e consegneranno la spesa che sarà consegnata secondo le norme igienico sanitarie stabilite dalla legge.



Per informazioni contattare il Comune di Cherasco al numero 0172 427010.



Spiegano il sindaco Carlo Davico e il presidente del Consiglio comunale Massimo Rosso: «In questo periodo difficile, dove tutti siamo chiamati più che mai alla responsabilità e a mantenere comportamenti restrittivi, finalizzati a contenere l'emergenza, è dovere dell'Amministrazione essere vicina ai cittadini, soprattutto alle fasce più deboli, mettendo in campo azioni che possano sostenere la quotidianità di queste persone. Ringraziamo la Protezione civile per la collaborazione continua e di supporto alla popolazione».