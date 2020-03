Cuneo, nuova segnaletica orizzontale in corso Marconi: chiusura al traffico mercoledì e giovedì

Continuano, a Cuneo, i lavori collegati al nuovo percorso ciclopedonale a collegamento tra il capoluogo e la zona dell'Oltregesso, tramite il sempre trafficatissimo corso Marconi.



A partire da domani (mercoledì 11 marzo) avrà inizio la realizzazione della nuova segnaletica orizzontale e si renderanno pertanto necessarie le seguenti modifiche alla viabilità:



- chiusura al transito veicolare di corso Marconi per la corsia discendente di marcia (quindi da rondò Garibaldi alla rotatoria di Porta Mondovì), dalle 7 alle 18.30 delle giornate di mercoledì 11 e giovedì 12 marzo



- obbligo di svolta a destra per tutti i veicoli provenienti da via della Pieve, in uscita dal parcheggio di pizza Boves e da via Camillo Fresia che intenderebbero immettersi su corso Marconi



Il Comune di Cuneo indica che sarà cura della ditta esecutrice dei lavori appena possibile riaprire la strada alla libera circolazione dei veicoli, in entrambi i sensi di marcia.