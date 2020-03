L'hotel Miramonti si ferma: "Fermiamoci oggi per ritornare con il sorriso domani"

Noi ci fermiamo.



Fermarsi non è un fallimento, né equivale a gettare la spugna. Oggi fermarsi è una scelta responsabile.



Chi conosce la nostra casa lo sa: il MiraMonti non è un hotel di lusso ma un hotel dai servizi di lusso dove tutto è cucito attorno come un abito di alta sartoria. Pensare di servirvi rispettando le disposizioni ministeriali è impensabile Mettiamo noi la coscienza per chi non ne ha.



Fermiamoci oggi per ritornare con il sorriso domani. Questo è il nostro impegno per il momento che stiamo vivendo E speriamo di contribuire con Voi e renderlo il più breve possibile Oggi più che mai fermarsi vuol dire stare uniti ❤



#PRIMACIFERMIAMOPRIMALOFERMIAMO #NOICIFERMIAMO