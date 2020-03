Restrizioni alle nostre libertà personali: "E' un fatto unico, ma serve il rispetto rigoroso delle regole"

Il questore di Cuneo, stamattina 10 marzo, ha comunicato che dalle 6 di oggi 10 marzo sono iniziati i controlli da parte di tutte le forze dell'ordine per verificare il rispetto delle regole come da DPCM del 9 marzo, che hanno uniformato tutta l'Italia, rendendola di fatto "area rossa".

I controlli vengono fatti a campione e in diversi punti di accesso ai vari centri cittadini.

"Le nuove regole investono fortemente la vita sociale di tutti, perché comportano delle restrizioni importanti e limitano delle libertà sancite dalla Costituzione: quella di riunione e quella di movimento. E' un fatto unico, che richiede un grande impegno da parte di tutti", ha evidenzianto il questore.

Si può circolare solo per ragioni di lavoro, per ragioni personali gravi e urgenti o per motivi di salute. Nessun altro spostamento è concesso al di fuori del proprio territorio comunale.

E la cosa vale anche per chi arriva da altre regione o per chi arriva dall'estero, come ha nuovamente sottolineato il questore. "Stamattina mi ha contattato il sindaco di Limone Piemonte, dicendo che c'erano dei francesi. Le regole valgono anche per loro. Se non rientrano nei tre casi per i quali è previsto lo spostamento, se ne devono andare. Non possono stare in giro per turismo. Le regole si applicano anche a loro".

Sono stati respinti anche due turisti in arrivo da Cagliari, atterrati all'aeroporto di Levaldigi.

Regole per i ristoranti e i locali di somministrazione. Devono chiudere alle 18. Molti in realtà hanno deciso di chiudere almeno fino al prossimo 3 aprile.

Quelli che effettuano servizio di take away o consegna a domicilio possono continuare a farlo e a consegnare il cibo. Non è possibile uscire di casa per andare, invece, a ritirarlo.