Imprenditrice locale vince il Payoneer’s ecommerce business of the year Award

NEW YORK, 25 Febbraio 2020 – Payoneer , la piattaforma per pagamenti online in grado di consentire alle aziende di tutto il mondo di crescere a livello planetario, ha annunciato questo mese i vincitori della quarta edizione dei suoi Entrepreneurship Awards . Scelti tra più di 3500 candidature da oltre 120 paesi, i finalisti travalicano provenienze geografiche, settori di interesse e formazione, e hanno messo in mostra la loro abilità nel business grazie a notevoli incrementi delle vendite e soluzioni creative ai problemi che incidono sulla nostra società. Nella rosa dei vincitori prevalgono le donne, che hanno denotato un maggior senso segli affari grazie alla loro capacità di usare espressamente il loro lavoro per lasciare un segno nel mondo, dalla connessione tra sviluppatori remoti con opportunità di lavoro a livello globale, fino alla creazione di prodotti per l’infanzia eco-consapevoli.

A ottenere il riconoscimento per la migliore impresa di commercio digitale dell’anno è stata l’imprenditrice locale Chiara Pellacani, Amministratore Delegato di eCharme SRL. Dal momento in cui è entrata a far parte di eCharme, Chiara ha lavorato con il fondatore allo scopo di trasformare l’azienda in un’attività florida, capace di vendere oltre 10.000 prodotti a clienti internazionali. A oggi, eCharme è uno degli esportatori di maggior successo in Italia; Payoneer riporta che il numero di esportatori italiani che utilizzano la sua piattaforma di pagamenti transnazionali è in media quasi raddoppiato ogni anno a partire dal 2017. Ogni anno, aziende e professionisti del settore incamerano risorse per decine di milioni di dollari da clienti internazionali, con volumi d’affari in crescita di oltre il 60% ogni anno durante il medesimo periodo.

“L’eCommerce italiano sta conoscendo un periodo di successo senza precedenti sul palcoscenico mondiale. Chiara Pellacani è un grande esempio della forza dei dirigenti delle imprese locali”, ha dichiarato James Allum, Responsabile Regionale per l’Europa di Payoneer. “Tutti i vincitori della quarta edizione dei Payoneer Entrepreneurship Awards mostrano senso degli affari, creatività e un’incredibile tenacia, inoltre è particolarmente stimolante vedere così tante donne ottenere simili riconoscimenti”.

eCommerce Business of the Year: eCharme SRL (Bomporto, Italia)

In qualità di Amministratore Delegato di eCharme, l’obiettivo di Chiara Pellacani è rendere i marchi più popolari del settore della cosmetica e della profumeria disponibili sul mercato italiano a un prezzo competitivo. Oggi, l’azienda utilizza esperti del settore per acquistare prodotti di lusso raffinati e in linea con le tendenze del momento. Nel corso del 2019, l’azienda ha registrato il 45% di aumento delle vendite e conta più di 200.000 clienti in tutta Europa, oltre a pianificare un’espansione su scala globale.

Pellacani ha aggiunto: “Ricevere questo premio da Payoneer ci conferisce ulteriore consapevolezza delle nostre capacità, offrendoci un motivo per lottare al fine di incrementare la qualità del nostro servizio. È davvero incredibile osservare come il potere delle comunità e delle imprese possa condurre a tali straordinari risultati. Basta semplicemente fare il primo passo”.

Payoneer’s 2020 Entrepreneur of the Year: Katerina Trajchevska, CEO, Adeva (New York City, USA)

Fondata nel 2015, Adeva è una rete esclusiva per sviluppatori, che collabora con diverse aziende per bilanciare i team di progettisti a seconda della richiesta e del budget a disposizione. Katerina Tarjchevska ha creato Adeva con l’obiettivo di fornire uguali opportunità agli sviluppatori di tutto il mondo. Attualmente il network comprende più di 500 sviluppatori di oltre 20 paesi, e lavora con aziende che vanno dalle start-up a colossi inclusi nella Top 500 di Fortune. Il volume delle vendite è cresciuto di oltre il 300%: ciò può essere parzialmente attribuito alla flessibilità data da un lavoro con i singoli sviluppatori che prescinde dalla loro ubicazione fisica.

“Personalmente, cerco di ispirare gli altri a fare la differenza, ed è per questo motive che sono diventata un’ambasciatrice del movimento globale Women in Tech”, afferma Tarjchevska. “Spero che la mia storia possa mostrare alle altre imprenditrici che è possibile creare dal nulla il proprio viaggio straordinario. Non importa chi tu sia, puoi cambiare il mondo e questo premio ne è la prova”.

Socially Responsible Business of the Year: Kindy Ecobaby (Brisbane, Australia)

Kindy Ecobaby è un’azienda con sede in Australia, fondata nel 2012 da Karen Jackman. Kindy Ecobaby produce prodotti per l’infanzia eco-consapevoli e al tempo stesso dai costi contenuti. La compagnia è attualmente in grado di servire decine di migliaia di clienti sia sul mercato australiano che su quello americano, e ha ottenuto il 100% di valutazioni positive negli ultimi tre anni. I suoi prodotti sono regolamente scelti come “Amazon’s Choice” dal popolare sito di acquisti online, e sono realizzati nel rispetto di principi di eccellenza, inclusione e azione.

“Prima di riscuotere dei successi sono andata molte volte incontro a dei fallimenti, e ricevere questo premio è come la ciliegina su quella coppa di gelato che oggi la mia azienda è diventata”, rileva Jackman. “Spero di ispirare gli altri a non arrendersi, in modo da poter leggere dei loro successi nel corso dei prossimi Entrepreneurship Awards”.

L’Amministratore Delegato di Payoneer, Scott Galit, ha aggiunto: “La missione di Payoneer è offrire a singoli individui di qualsiasi formazione accesso alle risorse di cui hanno bisogno per realizzarsi professionalmente. Nel festeggiare la Giornata Internazionale della Donna l’8 marzo, siamo fieri di recitare un ruolo di primo piano nel consentire alle donne di tutto il pianeta di tracciare il loro destino e condividere i loro talenti in aree geografiche diverse dalle loro”.

Ulteriori premi sono stati assegnati, quest’anno, a: Maksim Gopanchuk, KGUbrass (Ucraina); Luiz Eduardo Figueiredo, Divisio (Brasile); Siva Balakrishnan, Vserve Ebusiness Solutions (India); Yan ChunYue, Tianjin Heli International Trade Co., Ltd (Cina).

Tutti I vincitori di questa edizione hanno compreso l’importanza di abbattere i confini, accogliendo al loro interno gli sviluppi tecnologici più recenti e accettando il ruolo di primo piano di un sistema economico realmente globale. I loro principi guida sono di ispirazione e in linea con quelli di Payoneer

Su Payoneer

La missione di Payoneer è incentivare il mondo del business ad andare oltre – oltre i confini, i limiti e le aspettative. Nel mondo digitare di oggi, Payoneer consente a qualsiasi azienda di qualsiasi dimensione e situata in qualsiasi parte del mondo di avere accesso a nuove opportunità economiche, rendendo le transazioni a livello globale facili e immediate come quelle su scala locale.





La piattaforma digitale Payoneer ottimizza il commercio globale per milioni di piccole aziende, marketplace, e imprese situate in oltre 200 paesi e/o territori. Facendo leva sulla sua solida tecnologia, su una stretta osservanza delle norme internazionali e sulle infrastrutture operative e bancarie di cui dispone, Payoneer mette a disposizione un pacchetto di servizi che include pagamenti transfrontalieri, capitale di esercizio, soluzioni fiscali, servizi mercantili e gestione dei rischi. Alimentando la crescita dei propri clienti, che vanno dagli aspiranti imprenditori dei mercati emergenti ai brand digitali leader nel mondo – come Airbnb, Amazon, Google e Upwork –, Payoneer rende il commercio globale più semplice e sicuro. Fondato nel 2005, Payoneer rappresenta una soluzione redditizia e ha un team di collaboratori diseminato in tutto il mondo.

Payoneer – un mondo, una piattaforma, infinite opportunità.