Cuneo, il Movimento 5 Stelle soddisfatto per l'approvazione della Consulta per disabili

Esprimiamo soddisfazione per l'approvazione della nostra proposta sull'istituzione della Consulta per le persone con disabilità e l'istituzione della figura del Disability Manager che, come Movimento 5 Stelle Cuneo, abbiamo presentato nell'ultima seduta di consiglio e che è stata deliberata all'unanimità.

Riteniamo che la Consulta sia un indispensabile strumento di ascolto e un esercizio di democrazia partecipativa soprattutto quando si tratta di argomenti così importanti e delicati come questo dove l'esperienza di chi vive la disabilità in prima persona può portare un valore aggiunto alle azioni che le amministrazioni devono mettere in campo.

Siamo certi che in tempi rapidi si istituirà, come deliberato, il tavolo di lavoro finalizzato all'istituzione della Consulta per la disabilità e auspichiamo che possano partecipare le Associazioni che si occupano di questi temi affinchè i regolamenti permettano di definire obiettivi e finalità insieme ai cittadini.

Silvia Cina, Manuele Isoardi Consiglieri Comunali M5S Cuneo