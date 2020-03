Alba: sì ai mercati, ma quello del sabato si terrà coi soli banchi alimentari e rispettando le distanze

Il Decreto della Presidenza del Consiglio varato nella serata di ieri, lunedì 9 marzo, per il contenimento dei contagi da Coronavirus contempla come noto precise restrizioni anche all'ambito del commercio, da una parte prevedendo per tutte le attività commerciali condizioni tali da garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro; dall'altra disponendo per i giorni festivi e prefestivi la chiusura delle medie e grandi strutture di vendita, e degli esercizi commerciali presenti nei centri commerciali e nei mercati, ad eccezione di farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari.

Il Comune di Alba, di concerto con l’Associazione Commercianti Albese, ha deciso di applicare le medesime restrizioni allo svolgimento dei mercati comunali e rionali.

Pertanto, potranno svolgersi regolarmente i mercati dal lunedì al venerdì, per la vendita di tutti i prodotti, ma sempre garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro.

Nei prossimi tre sabati – 14, 21 e 28 marzo – nelle zone di mercato potrà quindi svolgersi esclusivamente la vendita di prodotti alimentari, ma sempre garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro tra gli avventori e tra questi e gli eventuali passanti.

Sarà invece sospesa la vendita di generi non alimentari, quale quella che in città viene effettuata abitualmente nelle zone di Via Maestra, Via Cavour e piazza Risorgimento.



"Quando parliamo di alimentari parliamo ovviamente di un genere di prima necessità, ancor più importante in un momento di emergenza – spiega l’assessore albese al Commercio Marco Marcarino -. Auspico quindi che nei prossimi sabati potremmo registrare una buona presenza di operatori ambulanti di generi alimentari nelle piazza Cagnasso, Prunotto e Pertinace, così da alleggerire la pressione sui supermercati".



"E’ parimenti importante – prosegue l’assessore – mantenere la massima calma e tranquillità: l’approvvigionamento dei generi alimentari non è in discussione, ma è importante che le famiglie si regolino di modo che una sola persona si rechi nei punti vendita, così da ridurre al massimo l’affollamento anche in questi contesti".