Anche Bra si muove in soccorso degli anziani: spesa e farmaci a domicilio agli over 70 soli

Anche il Comune di Bra, come quello della vicina Cherasco , ha attivato un servizio gratuito per la consegna a domicilio di spesa e farmaci, rivolto a chi ha più di 70 anni, disabili o invalidi che vivono da soli e non hanno alcun tipo di supporto familiare.



Per richiedere il servizio, realizzato in collaborazione con associazioni di volontariato locale, è stato attivato il numero telefonico dedicato 366.9393836: unicamente coloro che hanno i requisiti necessari, potranno prenotare la consegna chiamando il lunedì, mercoledì o venerdì mattina dalle 8.30 alle 12.30, oppure il giovedì pomeriggio dalle 13 alle 18.



Operatori ben identificabili raccoglieranno l’ordine di beni di prima necessità telefonicamente e successivamente consegneranno la spesa. La spesa sarà consegnata secondo le norme igienico sanitarie stabilite dalla legge.



Il Comune ricorda che nessun operatore è autorizzato a chiamare a casa degli utenti per offrire il servizio, che verrà attivato solo a seguito di esplicita richiesta e contatto diretto da parte degli aventi diritto. Il servizio è attivo a partire da giovedì 12 marzo 2020.



“Soprattutto in momenti di emergenza come questo, è un dovere dell’Amministrazione essere vicino alle fasce più fragili della nostra comunità – commenta il sindaco di Bra Gianni Fogliato –. Perché il servizio sia veramente efficace è importante che possa accedervi chi è solo: faccio appello al senso di responsabilità e alla coscienza civica della nostra cittadinanza, per permettere il giusto supporto a chi ne ha più bisogno. Ringrazio per la preziosa collaborazione il volontariato civico e, anche, le tante persone che in questi giorni ci hanno contattato dando la propria disponibilità a mettersi al servizio della comunità”.