Anche Savigliano affronta l’emergenza Coronavirus: applicate nuove disposizioni a bar, ristoranti, circoli sportivi e bocciofili

Anche Savigliano adotta le misure di contenimento del Coronavirus indicate dal Dpcm del 4 e dell’8 marzo. In particolare le nuove disposizioni per quanto riguarda gli uffici comunali invitano i cittadini a contattare direttamente via email o telefono e a recarsi in Municipio solamente per casi urgenti ed eccezionali.

Inoltre l'Unità di crisi che si è riunita lunedì 9 marzo nella Sala Consiglio ha diramato tre comunicati per i circoli bocciofili, gli impianti sportivi, bar e ristoranti.

Nello specifico si invita alla sospensivo delle attività dei circoli Bocciofila, Vita Nova e Bocciofila di Levaldigi. Consigliata il fermo delle attività anche per i gestori di palestre pubbliche e private e impianti sportivi in genere, che in ogni caso dovranno organizzare i locali e le attività in modo da garantire la distanza di sicurezza interpersonale non inferiore ad 1 metro. Bar e ristoranti non fanno eccezione, i gestori dovranno organizzare il locale in modo da garantire la distanza di sicurezza interpersonale non inferiore ad un metro, pertanto si dovranno disporre i tavoli e le relative sedute a distanza congrua tra di loro.

Scuole chiuse fino al 3 aprile, anche se gli istituti di medie e superiori si sono attrezzati per fare attività di didattica online e andare così avanti con il programma. Le scuole elementari invece proseguono con la distribuzione dei compiti a casa.

“Abbiamo recepito le disposizioni del Dpcm - commenta il sindaco Giulio Ambroggio -. La situazione per ora in città è tranquilla non abbiamo casi, la guardia è molto alta. Abbiamo anche attuato le disposizioni all’interno del Comune per non chiudere quindi gli uffici, ma raccomandando ai cittadini di recarsi allo sportello solo per motivi di urgenza. Per chi va in Comune comunque la regola è che si aspetta e si entra uno per volta. La gente mi pare abbastanza attenta adesso - conclude il primo cittadino - ad esempio al mercato oggi c’erano 40 banchi in meno rispetto al solito e in giro c’era poca gente”.

Insieme alle nuove disposizioni il Comune ha anche pubblicato alcune risposte alle cosiddette “domande frequenti” per aiutare i cittadini a orientarsi nella vita quotidiana in questo momento di difficoltà:

1. Posso uscire di casa per una passeggiata?

Sì, ma non in luoghi affollati e solo se non si crea assembramento e comunque tenendo le distanze di almeno 1 metro tra le persone, evitando comunque la formazione di gruppi.

2. Posso andare a fare la spesa in un altro Comune?

La spesa deve essere effettuata in prossimità della residenza/domicilio quindi prioritariamente nel proprio comune.

3. I ragazzi/bambini/famiglie possono andare al parco?

Sì, purché i luoghi non siano affollati e non si crei assembramento e comunque sempre tenendo le distanze di almeno 1 metro tra le persone.

4. Posso andare a casa di amici per cena o durante la giornata per motivi diversi da quelli consentiti dal DPCM?

No, gli spostamenti sono consentiti solo per motivate esigenze lavorative o situazioni di necessità (es. spesa alimentare) o per motivi di salute secondo dpcm.

5. Sono un nonno/nonna che deve andare all’interno del Comune o in altro Comune a tenere i nipoti perché i miei figli vanno a lavorare, posso andare?

Sì, spostamento consentito per necessità.

6. Sono un genitore separato, posso andare a prendere mio figlio a casa dell’altro genitore?

Sì, spostamento consentito per necessità.

7. Sono un lavoratore dipendente, posso recarmi sul posto di lavoro?

Sì, lo spostamento per motivi di lavoro é consentito.

8. Sono un artigiano/libero professionista/lavoratore autonomo, posso spostarmi per lavoro?

Sì, spostamento consentito per esigenze lavorative – portarsi dietro autocertificazione/documentazione che comprovi la necessità dello spostamento.

9. Sono un libero professionista, posso spostarmi liberamente?

No, solo se per comprovate esigenze lavorative dimostrabili.

10. Ho i genitori anziani da accudire posso recarmi a casa loro?

Sì, spostamento consentito per necessità.