Consegna della spesa a domicilio: Comune di Mondovì e Croce Rossa attivano il servizio gratuito

A partire da giovedì 12 marzo e per tutto il perdurare dell’emergenza epidemiologica e delle relative misure adottate sul territorio nazionale al fine di contrastare e contenere il diffondersi del contagio da Covid-19, il Comune di Mondovì, di concerto con il Comitato CRI di Mondovì e la Protezione Civile, attiva un nuovo servizio gratuito di consegna a domicilio dei beni di prima necessità e dei farmaci.



All’iniziativa aderiscono numerose Associazioni di volontariato e del terzo settore del Monregalese, in particolare: CSSM con il progetto Intrecci Solidale, coop. Franco Centro con il Caffè Sociale, Auser Mondovì, Associazione Mondoqui.

Il servizio è riservato alle persone anziane, sole, disabili, affette da patologie o comunque impossibilitate a provvedere diversamente all’acquisto dei beni di prima necessità e ai farmaci di cui necessitano.

Per usufruirne sarà sufficiente contattare, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 17, il numero 337.1015982, attenendosi alle indicazioni dell’operatore. La spesa verrà consegnata a domicilio – depositata davanti all’uscio di casa - esclusivamente a seguito degli accordi presi telefonicamente ed unicamente da volontari della Croce Rossa Italiana in divisa, volontari della Protezione Civile in divisa e volontari civici dotati di giacca distintiva, con il supporto dei volontari delle Associazioni aderenti all’iniziativa.

"Un servizio – dichiarano il Sindaco di Mondovì, Paolo Adriano, e il Presidente del Comitato CRI di Mondovì, Lina Turco – che, in questa situazione di emergenza, riteniamo doveroso ed utile per i nostri concittadini.Rinnoviamo l’invito perché tutti rimangano nella propria abitazione, uscendo solo in caso di reale necessità: la Città di Mondovì, grazie alla collaborazione della CRI e della Protezione Civile, fa la sua parte!"