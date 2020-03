Coronavirus, le regole per le farmacie piemontesi: un metro di distanza con i clienti, consigliati guanti e mascherine

Obbligo di mantenere la distanza di almeno un metro tra farmacisti e clienti, limitando l’accesso ai locali. E’ questo il provvedimento più stringente per le farmacie piemontesi, emerso dall’incontro che si è svolto oggi in corso Marche tra il Presidente di Federfarma Piemonte, Massimo Mana, e il Coordinatore dell’Unità di Crisi della Protezione civile, Mario Raviolo.



Obiettivo del confronto era “poter continuare a garantire il servizio su tutto il territorio regionale anche laddove vi è una sola farmacia per comune”.



Dal faccia a faccia sono emersi alcuni suggerimenti, che si possono mettere in atto nelle attività commerciali con la croce verde. In primis - come accaduto in molti supermercati di Torino e Piemonte - installare una barriera trasparente tra bancone e clienti, oppure un telo di plastica dal soffitto a coprire il bancone per creare una barriera. Sempre per non favorire il contagio è consigliato disegnare dei cerchi sul pavimento nella zona di attesa degli utenti, per assicurare anche in questo caso la distanza di sicurezza di un metro.



Obbligo poi di utilizzo di guanti per i farmacisti, così come delle mascherine. Valutare poi, in ultima battuta, di abbassare le serrande e passare i farmaci attraverso lo sportello, come nel caso di servizio in notturna.