Coronavirus, oggi i cuneesi hanno scelto i luoghi all'aperto, rispettando (quasi sempre) le distanze di sicurezza

Complice la bella giornata di sole, con la colonnina di mercurio a segnare, verso le 16, ben 18° C, molti cuneesi sono usciti di casa, senza allontanarsi dal territorio comunale e raggiungendo i luoghi all'aperto della città.

Il giorno seguente al DPCM emanato dal Premier Giuseppe Conte- che non vieta le uscite all'aperto purché si rispetti la distanza di sicurezza di 1 metro gli uni dagli altri - tante le persone in giro, per godersi una bella passeggiata lungo il viale degli Angeli e al parco Fluviale di Cuneo.

Rispettando, quasi sempre, le distanze.