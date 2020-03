Coronavirus, Priola: municipio aperto solo due ore al giorno

Consigli anche per gli over 65: "Evitare di esporsi a contatto con le persone. Se si incontrano, mantenere almeno un metro di distanza. Lavarsi spesso le mani e disinfettare sovente le superfici di casa. State a casa se potete ed evitate luoghi affollati" .

In caso di sintomi simili a quelli dell'influenza, come ricordato più volte nei nostri articoli, chiamare il proprio medico di famiglia, senza recarsi al pronto soccorso, e attenersi alle sue disposizioni. Per febbre alta, difficoltà respiratorie o altre patologie non connesse al Covid-19, telefonare invece al 112.