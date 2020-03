Covid-19, nessun nuovo caso nel territorio dell'Asl Cn2

Restano fermi a 6 i casi di positività da "Coronavirus Covid-19" nel territorio dell'L’ASL CN2.

Dall'azienda sanitaria ci tengono tuttavia a sottolineare che "dovendo preservare il più possibile i presidi sanitari, si invita nuovamente a NON RECARSI presso ambulatori ed ospedali se non per motivi strettamente necessari".



All’ingresso viene eseguito un triage per escludere persone potenzialmente a rischio di infezione: ciò crea un minimo disagio nelle zone di accesso, per il quale si chiede comprensione e collaborazione.

Sempre allo scopo di distribuire gli accessi e ridurre i contatti, la consegna dei referti presso gli ospedali di Alba e Bra si effettuerà da domani, 11 marzo 2020, esclusivamente dalle ore 11 alle ore 17.

Si raccomanda, infine, in caso di attesa, di mantenere la distanza minima di un metro tra una persona e l’altra.