Emergenza Coronavirus, dal sindaco Carlo Bo una lettera aperta agli albesi

Riceviamo e volentieri diamo spazio al messaggio che il primo cittadino albese Carlo Bo ha da poco indirizzato a tutti gli albesi.



Cari concittadini,

ieri sera il Presidente del Consiglio ha emanato un Decreto che non divide più l'Italia in due, ma adotta le misure più severe sull'intero territorio nazionale.



Stiamo combattendo una battaglia importante, contro la diffusione del Coronavirus, e possiamo vincere solo se siamo una squadra unita.



Per questo chiedo a tutti voi massima collaborazione e rispetto delle regole.



Dobbiamo limitare al massimo gli spostamenti: solo per esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute.



Dobbiamo evitare ogni forma di assembramento in ogni luogo, anche a casa, mantenendo dagli altri la distanza di sicurezza di almeno 1 m.



Non tutti quelli che contraggono la malattia mostrano i sintomi, quindi rischiano di contagiare persone più fragili, come gli anziani o quelle soffrono già di altre patologie, che hanno più difficoltà a fronteggiarla. Per questo mantenere la distanza è un piccolo sforzo che dà grandi risultati.



Se rileviamo sintomi da infezione respiratoria o febbre superiore a 37,5 ° C, rimaniamo a casa e contattiamo il nostro medico.



Io sono fiducioso: riusciremo a superare anche questa situazione di difficoltà, con comportamenti responsabili e l'impegno da parte di tutti.



Il Sindaco di Alba

Carlo Bo