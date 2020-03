Il virus blocca la Granda: ecco cosa si può ancora fare e cosa no

Ormai era nell’aria ma da ieri sera - lunedì 9 marzo - è diventato ufficiale. Anche la provincia di Cuneo, come il Piemonte e tutta Italia, diventa “zona rossa”. Disposizione attuata dal Governo per arginare la diffusione del Covid19.

Molte le incertezze ed i dubbi, per questo proviamo a rispondere ad alcune delle domande che più facilmente ci possono venire in mente, per rispettare le disposizioni senza allarmismi. Perché insieme ce la faremo.





Ecco quindi, alcuni quesiti che possono chiarire alcuni passaggi del DPCM dell’8 marzo 2020 contenente misure mirate al contenimento dell’epidemia da Coronavirus.

Tutti in casa, certo, ma si può uscire per una passeggiata o andare al parco con i bambini?

Sì, ma non in luoghi affollati, senza creare assembramento e tenendo sempre la distanza di almeno un metro tra una persona e l’altra.





Posso andare a fare la spesa in un altro Comune?

La spesa deve essere fatta il più possibile vicino a casa, quindi nel proprio comune, almeno di altre esigenze che necessitano uno spostamento. In molti hanno già attivato il servizio della spesa a domicilio.





Posso andare a casa di amici per cena o durante la giornata per motivi diversi da quelli consentiti dal DPCM?

No, gli spostamenti sono consentiti solo n caso di comprovate esigenze lavorative, familiari o di salute nostra e dei nostri cari. Tra gli spostamenti consentiti quelli di chi deve recarsi da genitori, figli e nipoti per prendersi cura di loro. Come per esempio i nonni che per accudire i nipoti mentre i figli sono al lavoro devono recarsi in un altro paese. Stessa cosa per un genitore separato che deve recarsi in un altra città per prendere il figlio.





Per spostamenti di necessità si intendono anche quelli effettuati per lavoro, che però devono essere comprovati da na autocertificazione. In sintesi chi si muove sul territorio può farlo solo se è indispensabile.

Ricodiamo inolte:

Le farmacie e le parafarmicie sono aperte, vale sempre la disposizione di entrare nel locale pochi per volta e restare ad un metro di distanza. sempre aperti i negozi di alimentari, chiusi dei festivi e prefestivi gli altri negozi. Bar, ristoranti e gelaterie possono restare aperti dalle 6 alle 18.

Niente matrimoni, funerali emesse. proibite le funzioni religiose.

Chiusi pub, cinema, musei, bibblioteche, palestre, piscine.

Possono circolare i corrieri merci, gli uffici comunali garantiranno i servizi essenziali.