"La spesa la portiamo noi": a Dronero l'amministrazione ha attivato un servizio per gli Over 65

L'intera Amministrazione Comunale di Dronero (gruppo di maggioranza e di minoranza insieme) a seguito delle disposizioni di legge per il contenimento del Coronavirus, in collaborazione della Protezione Civile Locale, intende organizzare un servizio di consegna a domicilio di farmaci e di generi alimentari di prima necessità per gli OVER 65 che si trovino nell'impossibilità materiale di provvedere autonomamente.

Per informazioni contattare in orario di ufficio i seguenti numeri: 0171/908721 - 0171/908704