Non solo divieti: con il Coronavirus si riscopre anche la solidarietà

Si susseguono in queste ore in tutto il Paese notizie che illustrano nei dettagli quanto previsto dal decreto che dalla notte ha stabilito che tutto il territorio nazionale sia area sottoposta a contenimento dell’epidemia da Covid-19.

Come spiegato dal sindaco di Fossano Dario Tallone nel videomessaggio condiviso sulla sua pagina Facebook e rilanciato dalla nostra testata, anche la città degli Acaja è toccata dal contagio con un caso accertato nella tarda serata di domenica.

Nella giornata di domani, mercoledì 11 marzo il mercato sarà in forma ridotta e limitata ai soli generi alimentari, mentre sono molti gli esercizi commerciali che in queste ore stanno scegliendo di abbassare le serrande per qualche giorno sebbene non strettamente interessati dai provvedimenti: studi estetici, negozi di abbigliamento, bar, ristoranti, parrucchiere. Altri resistono applicando le stringenti disposizioni in materia di sanificazione dei locali.

Intanto nascono anche molte gare di solidarietà sia da parte di privati cittadini che si stanno rendendo disponibili attraverso i canali social a consegnare la spesa a domicilio, sia da parte degli stessi commercianti. È il caso delle farmacie come la Abrate di via Roma che sollecita i clienti a usufruire del servizio gratuito di consegna a domicilio o della panetteria Panetteria Fior di Pane che lancia un vero e proprio appello: “Non venite, vi prego non venite! Consegniamo a domicilio in Fossano e Frazioni. Non assalite i supermercati, ma vi offriamo la consegna a domicilio gratuita”, esattamente come la gastronomia “Burro & Salvia” e i molti altri che, in questi giorni in cui ci troviamo a fronteggiare una situazione sicuramente nuova, si stanno rimboccando le maniche per tutelare chi ne ha più bisogno. Per contattare la panetteria Fior di Pane è possibile chiamare il numero 391/7172675, mentre per la Pasta Fresca Burro & Salvia il numero 0172 633291 (negozio) o via messaggio e whatsapp al numero 328/8483585.