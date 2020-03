Ormea ai tempi del Coronavirus: servizio di consegna farmaci e spesa a domicilio

Il Coronavirus sta rendendo difficile la vita quotidiana all'Italia intera, ma è proprio in questo periodo di enormi restrizioni che occorre rimanere compatti per superare indenni il momento delicato e arginare così l'epidemia.

Ne è consapevole anche il Comune di Ormea, che ha istituito un gruppo di volontari per il recapito dei farmaci a domicilio alle persone impossibilitate a uscire. Coloro che si trovano in condizione di necessità potranno telefonare dunque ai seguenti numeri: 0174/391101 (dal lunedì al sabato dalle 9 alle 11; dal lunedì al venerdì dalle ore 14 alle 16); 0174/392157 (il sabato dalle 15 alle 16, la domenica dalle 10 alle 11 e dalle 15 alle 16).

Il servizio verrà svolto su richiesta del paziente che dovrà attivarsi presso il medico curante per la prescrizione medica.

Non è tutto: per andare incontro alle esigenze della popolazione, l'amministrazione municipale ha invitato gli esercizi commerciali ad attivarsi per le consegne a domicilio, in particolare per quanto riguarda i generi alimentari ed essenziali. Un'attenzione rivolta soprattutto alle persone anziane, per le quali la raccomandazione di ridurre al minimo i contatti pubblici è ancora più forte.

Questo l'elenco dei negozi che hanno aderito:

- Alimentari "Mader" (frazione Ponte di Nava, 0174/399949, 331/9795599);

- "Su Rizoa" (piazza Libertà, Ormea - 349/7215558);

- Panetteria Manassero (piazza Libertà, Ormea - 0174/391171);

- Panetteria Marini (via Roma, Ormea - 0174/391074);

- Gastronomia "Cose Buone" (via Roma, Ormea - 0174/391230, 347/5610491);

- Market "La Rama" (viale Cagna, Ormea - 0174/391256);

- "I Fruti da Tera" (piazza Libertà, Ormea - 0174/391216);

- Macelleria Manassero (via Roma, Ormea - 0174/392401);

- "Il Saraceno" (via Roma, Ormea - 338/1685147).