Palestre chiuse per Coronavirus: spopolano gli allenamenti virtuali sui canali social

Chiuse le palestre per il contenimento e la gestione dell'attuale emergenza epidemiologica. E allora che si fa per tenersi in forma? A chi non basta una semplice passaggiata e a chi ha bisogno di uno sprone per mettersi in calzoncini e maglietta, si punta tutto sull'allenamento virtuale. Si copia dalla scuola che fa didattica online.

Molti centri sportivi della Granda hanno deciso di non lasciare soli i loro utenti e li accompagnano con video di allenamenti in diretta caricati sui canali social.

Insomma, si resta a casa, ma pur sempre in forma.