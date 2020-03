Raccolta fondi e dj set in streaming per l'ospedale di Cuneo: la lodevole iniziativa di tre ragazzi monregalesi

"L'emergenza in provincia di Cuneo sta diventando sempre più reale. Doniamo per aiutare chi sta duramente lavorando in queste ore a svolgere al meglio il proprio operato. Il raccolto sarà devoluto all'ospedale di Cuneo! Grazie!".

La solidarietà non è mai troppo scontata, ma è sempre ben accetta, a maggior ragione in momenti socialmente difficili come quello che l'Italia intera sta attraversando a causa dell'epidemia di Coronavirus. Così, tre giovani monregalesi, Mattia Andreis, Gabriele Giudici e Fabrizio Molineri, hanno pensato ad agire concretamente per non far mancare il loro sostegno ai medici che operano nelle corsie del nosocomio del capoluogo provinciale, attivando una raccolta fondi sulla piattaforma gofundme, il cui ricavato sarà interamente donato all'ospedale.

L'obiettivo? Arrivare a 5mila euro entro sabato 21 marzo 2020, data affatto casuale: alle 21.30 di quel giorno, infatti, sulle pagine Facebook e Instagram della discoteca "Le Fonti" di Garessio avrà luogo un dj set in streaming da parte del duo Judici e Molinoir ribattezzato #iorestoacasa, con il chiaro intento di invitare la popolazione a non uscire dalle proprie abitazioni sino a nuove disposizioni governative.

Riportiamo di seguito il link per contribuire all'iniziativa con una donazione: https://www.gofundme.com/f/1x8hwmfgtc/campaign/gallery/0?sharetype=teams&member=3846776&utm_medium=social&utm_source=fbmessenger&utm_campaign=p_na%20share-sheet&rcid=4c2884aaa3da47b98a9a63f69f20cf42&fbclid=IwAR2wXODomeIA4TgPXlJvEDjpsYOkrjc8qyqOK5zSVKosKw8jkjgpesfmbXY.