Sospese le celebrazioni in chiesa da ieri, lunedì 9 marzo, in linea con il nuovo Decreto per la prevenzione del contagio Covid-19, i fedeli potranno seguire in diretta Facebook, da casa, la sera alle 19, la Messa dall’oratorio Don Bosco.

Celebra il parroco del Duomo don Roberto Salomone con don “Gion” Banchio direttore dell’Odb di via Donaudi.

Don Salomone, con avviso sulla porta del Duomo, ricorda anche l’ appuntamento della preghiera serale alle 21, avvisata dal suono del campanone.