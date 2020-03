Bar, uffici pubblici, centri commerciali: così il Comune Alba dà attuazione al blocco deciso dal Governo

Come noto, nella serata di ieri, 9 marzo, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato un decreto che estende all’intero territorio nazionale le misure più restrittive previste nel D.P.C.M. dell’8 marzo, finalizzate al contrasto e al contenimento del diffondersi del virus.

Le misure decorrono da oggi 10 marzo fino al 3 aprile 2020.

In queste ore il Comune di Alba ha diffuso un articolato vademecum con molte indicazioni utili a orientarsi tra le misure previste dal decreto. Lo riportiamo a seguire.





• SPOSTAMENTI

Evitare ogni spostamento delle persone fisiche, salvo quelli motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti di salute.

E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.





• SOGGETTI IN QUARANTENA E ISOLAMENTO

Soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5 ° C)

Raccomandazione a rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.



• Soggetti in quarantena o risultati positivi al virus

Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora.





• SPORT

- Sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in luoghi pubblici o privati.

- Svolgimento a porte chiuse di sedute di allenamento di atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni.

- Svolgimento a porte chiuse o all’aperto senza la presenza di pubblico di eventi e competizioni sportive organizzate da organismi sportivi internazionali.

In tutti tali casi associazioni e società sportive sono tenute a effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra atleti, tecnici, dirigenti e accompagnatori, a mezzo del proprio personale medico.

- Sport e attività motorie all’aperto ammessi, ma solo se è possibile il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro.

- Chiusura degli impianti nei comprensori sciistici.

Il Comune di Alba ha provveduto a inoltrare dette prescrizioni a tutte le società sportive.





• LAVORO

Raccomandazione ai datori di lavoro di promuovere la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie.





• SCUOLE

Sospensione di: servizi educativi per l’infanzia, attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie, università per gli anziani, corsi professionali e attività formative svolte da altri enti pubblici e da soggetti privati, corsi svolti dalle scuole guida.

E’ esclusa qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa.

- Il Comune di Alba avvisa che rimarranno chiusi l’asilo nido comunale e il Civico Istituto Musicale “Lodovico Rocca”.





• EVENTI E MANIFESTAZIONI

Differimento di ogni attività convegnistica e congressuale.

Sospensione di tutte le manifestazioni organizzate e degli eventi in luogo pubblico o privato, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico (eventi di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico).

Esempi di chiusura: grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività.

Chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.

Vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

- Il Comune di Alba avvisa che sono sospesi gli spettacoli previsti al teatro Sociale, nonché ogni altra manifestazione ed evento pubblico.

- L’accesso degli utenti negli uffici e nelle strutture comunali sarà garantito, ma nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro.

- Il Comune di Alba avvisa che rimarranno chiusi i Centri Anziani comunali e la Biblioteca Civica, il Museo Civico, il Centro Giovani H Zone e l’Ufficio Informagiovani.





• ESERCIZI COMMERCIALI

Consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 m., con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.



Consentite le altre attività commerciali, a condizione che il gestore garantisca un accesso con modalità contingentate o idonee a evitare assembramenti, tali da garantire ai frequentatori il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 m., con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.



Le strutture ove non è consentito il rispetto della distanza di almeno 1 m. devono essere chiuse.



Nelle giornate festive e prefestive chiusura di medie e grandi strutture di vendita e degli esercizi commerciali all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione di farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari (i supermercati con apertura festiva rimarranno quindi normalmente accessibili).



Durante le aperture (giorni feriali e attività aperte nei giorni festivi e prefestivi) il gestore deve garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 m., con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.



Sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.



Il Comune di Alba avvisa che rimarrà chiusa la Mensa Comunale di Via Liberazione.





• LUOGHI DI CULTO. CERIMONIE CIVILE E RELIGIOSE

Apertura dei luoghi di culto condizionata all’adozione di misure organizzative per evitare assembramenti di persone e tali da garantire la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro.

Sospensione delle cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri.



Il Comando di Polizia Municipale di Alba effettuerà un’azione di presidio del territorio per informare sugli obblighi previsti dai D.P.C.M. dell’8 marzo 2020 e del 9 marzo 2020 e per monitorarne l’applicazione.





MISURE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE

• Anziani e persone affette da patologie croniche o con multi morbilità o con stati di immunodepressione congenita o acquisita

- Si raccomanda di evitare di uscire dalla propria abitazione, se non nei casi di stretta necessità, e di evitare i luoghi affollati.



• Uffici pubblici

- Sono esposte le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie presso gli ambienti aperti al pubblico, di maggiore affollamento e transito.

- Nelle pubbliche amministrazioni liquidi disinfettanti per l’igiene delle mani sono messi a disposizione di addetti, utenti e visitatori.

- Il Comune di Alba ha predisposto appositi cartelli informativi esposti in tutti gli uffici e le strutture comunali.

- Nel Palazzo Comunale dipendenti assicurano la regolare affluenza del pubblico agli uffici, onde evitare assembramenti agli sportelli.

- Gli uffici, nonché le strutture comunali, sono state dotate di appositi erogatori di liquidi igienizzanti.



• Esercizi commerciali

- Il Comune di Alba ha predisposto appositi cartelli informativi pubblicati sul sito del Comune e invita gli esercizi commerciali a stamparne copia da esporre.



• Persone in sorveglianza

Chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del suddetto D.P.C.M. dell’8 marzo 2020, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta.

- Il Comune di Alba invita con forza tutte i cittadini in tali situazioni a informare le autorità competenti, onde limitare i rischi di contagio.