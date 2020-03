Spostamenti tra Comuni solo per esigenze lavorative, necessità o motivi di salute: ecco il modulo di auto-dichiarazione

In tempi di Coronavirus, come stabilito da decreto ministeriale, gli spostamenti tra Comuni possono avvenire solo se motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Tutto ciò sarà da attestare tramite auto-dichiarazione che potrà essere compilata anche seduta stante attraverso moduli forniti dalle Forze di Polizia.

La sanzione per chi viola le limitazioni agli spostamenti è quella prevista dall'articolo 650 del codice penale.

Posso recarmi in un comune differente dal mio per esigenze di lavoro, tuttavia i datori di lavoro sono invitati a mettere in ferie le persone e a limitare l'attività a ciò che non è rimandabile.