BOMBONIERE SACRE, UNA TRADIZIONE ANCORA PRESENTE

I CONFETTI, NON PIU’ IL SOLO GUSTO MANDORLA

BOMBONIERE A MOTIVO RELIGIOSO PER SIGILLARE IL MOMENTO DI FEDE

È noto come ognuno in occasione delle principali celebrazioni voglia donare dei piccoli ricordi a tutti coloro i quali hanno partecipato alla stessa attivamente. La tradizione sul punto è rimasta pressoché la stessa, anche nell’era moderna, nella società 2.0 donare un oggetto grazioso a chi si vuole bene è certamente un momento spirituale che va a rafforzare il senso stesso dei Sacramenti quali Battesimo, Comune, Cresima e Matrimonio. Sono piccoli oggettini arricchiti da confetti, ormai al giorno d’oggi presenti in tantissimi gusti e che spesso vanno a sostituire il classico confetto alla mandorla.

È sempre importante far fede alla tradizione e portarla avanti, quindi anche se non mancano casi in cui forse di spirituale non vi è nulla ma solo di voglia di esporsi, mettersi in mostra e quindi scegliere delle bomboniere poco consone per l’evento, tuttavia la stragrande maggioranza dei genitori spesso coinvolti nella scelta della bomboniera – ovviamente fa eccezione il caso delle nozze, nel quale caso è la coppia che sceglie – preferisce bomboniere dal motivo religioso.

LE BOMBONIERE SACRE, UNA SCELTA CHE NON PASSA DI MODA

BOMBONIERE SACRE VS PROFANE, COME EVITARE ERRORI

Il Battesimo è il primo passo importante per un Cristiano in quanto determina il suo ingresso nella Chiesa, tramite la purificazione dal Peccato originale. Un momento di forte commozione per i genitori i quali dovranno scegliere un padrino o una madrina che si impegnerà ad assolvere un ruolo importante e pieno di responsabilità, ma non solo…la scelta della bomboniera diventa un passaggio da compiere accuratamente perché deve tener conto anche di un aspetto delicato, ovvero l’età del festeggiato; per questo motivo si consiglia sempre di scegliere delle bomboniere semplici perché si sa, in questi momenti la raffinatezza premia sempre. Croce, angioletto, vite sono solo alcune delle bomboniere che HOLYART offre alla propria clientela; si pensi alle incisioni che rappresentano la Sacra Famiglia o ancora la mano di Dio che protegge il bambino posizionato all’interno della stessa, un’immagine fortemente suggestiva e apprezzata da chi sente il senso spirituale del sacramento.

Nella Comunione il giovane fedele capirà sicuramente meglio il senso del sacramento che sta ricevendo ed anche le bomboniere specifiche per l’evento sono diverse; si prediligono i simboli semplici – come nel caso del Battesimo – però che vanno ad evocare altri momenti spirituali, come i semplici quadretti nei quali vengono riprodotti la spiga ed il pane, il Corpo di Cristo, oppure il vino, il grappolo d’uva che simboleggia Cristo che calma la sete. Importanti anche l’albero della vita, l’angelo o ancora le mani giunte che rappresentano il Cristiano che si accinge alla preghiera.

FEDE E MODA, UN LEGAME NON SEMPRE FUORI LUOGO

LA SEMPLICITA’, UNICO COMUN DENOMINATORE NELLA SCELTA DELLA BOMBONIERA

La bomboniera non va scelta seguendo le mode ma attenersi a quello che si vuole comunicare. I sacramenti sono momenti intimi che non vanno sottovalutati. Scegliere da buon Cristiano delle bomboniere è certamente un passo in avanti verso la Chiesa. Una dimostrazione di quanto appreso dagli insegnamenti ricevuti, come è giusto che sia.

Tuttavia, va anche precisato che scegliere delle bomboniere sacre non significa dover per forza rinunciare al bello e al piacevole in quanto ci sono bomboniere sacre che danno del filo da torcere alle classiche bomboniere solamente belle. Avere un oggettino bello e ricco di significato ormai al giorno d’oggi è possibile, sono tantissime infatti le bomboniere presenti sul mercato e quindi una vasta scelta capace di soddisfare le richieste di tutti i consumatori.