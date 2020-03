L’Associazione Piemontese Street Food Cuneo e la Cia-Agricoltori Italiani della “Granda” insieme per proporre le delizie del territorio

La neonata Associazione Piemontese Street Food di Cuneo e Cia-Agricoltori Italiani della “Granda” hanno presentato, nella Sala della Provincia, un ambizioso e condiviso progetto per il 2020.

Attraverso l’utilizzo delle cucine su ruote posizionate su tre camion, sei aziende e tre birrifici del territorio proporranno e faranno rivivere i colori, i suoni, i sapori e i profumi di una festa ricca di cultura e di storia locale, con i prodotti tipici del luogo e i cibi ispirati alle ricette della tradizione. Cucine “on the road” per gustare prelibatezze, impreziosite da spettacoli e musica, con lo scopo di immergersi in una vera e propria “food and drink experience”. Un ventaglio di proposte particolarmente variegato e originale che spazierà dal primo al dolce.

Perché lo Street Food riunisce le proprie esperienze e ricerche gastronomiche avvalendosi della tracciabilità dei prodotti e del lavoro in sinergia con il territorio e le sue tradizioni, trasformando l’operato in solidarietà. Infatti, il 2020 sarà il banco di prova per mettere in pratica i tre obiettivi. In particolare, però, l’ultimo, piuttosto innovativo: portare una ricaduta benefica sul territorio. Un patto con il quale, a fine anno, i protagonisti dello Street Food, devolveranno, dedotte le spese vive, il ricavato delle manifestazioni ai Comuni dove sono stati ospiti.

Il progetto ha ottenuto la favorevole accoglienza di Federico Borgna: presidente della provincia e sindaco di Cuneo. Per l’amministrazione del capoluogo si è espresso l’assessore alle Attività Produttive, Luca Serale. “Un progetto su Cuneo - ha sottolineato - che dà il buon esempio per tutta la “Granda”.

Il presidente dell’Associazione Piemontese Street Food Cuneo, Alberto Sanneris, ha detto: “Ognuno di noi è provvisto di un bagaglio di esperienze ormai di lungo corso in questo settore e la materia prima utilizzata per la realizzazione delle originali ricette è il frutto di una ricerca accurata e di una particolare passione per il nostro lavoro. Per questo motivo vogliamo elaborare, al più presto, un disciplinare che regoli e garantisca il consumatore finale. Un atto dovuto così da far capire che siamo e vogliamo fare la differenza”.

Per l’Associazione dei commercianti, ristoratori e albergatori We Cuneo è intervenuto Giorgio Chiesa: “Sono molto contento quando vedo fiorire associazioni e iniziative in città, perché fanno da traino agli altri esercizi commerciali. Quindi, sono a disposizione per collaborare”.

Le conclusioni della presentazione le ha tratte il direttore provinciale di Cia Cuneo, Igor Varrone: “La nostra organizzazione crede da sempre nel metodo della tracciabilità come garanzia per i produttori e i consumatori, Così da offrire una proposta che sia reale espressione di un territorio e di un sistema di lavoro. Quindi, condividiamo l’idea che sta alla base del progetto. La sua realizzazione sarà di sicuro stimolo per tutto il comparto agricolo e sociale nell’ottica della crescita e dello sviluppo futuro”.

Gli appuntamenti in programma non sono ancora stati definiti. Ma l'arrivederci e la presenza alle tante idee messe in campo dall'iniziativa è d'obbligo.