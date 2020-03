A Monforte spesa e farmaci a domicilio agli over 65 e ai diversamente abili impossibilitati ad uscire di casa

Sarà attivo da giovedì 12 marzo, a Monforte, il servizio a domicilio per la spesa di alimentari e farmaci destinato agli over 65 e ai diversamente abili impossibilitati ad uscire di casa a causa del Corona virus.



Il servizio sarà attivo tutti i giorni dalle 8:00 del mattino sino alle 18:00 della sera telefonando al numero 3357894823 e specificando le necessità.



L'Amministrazione prenderà nota di ciò che occorre a chi richiede il servizio e provvederà alla consegna a domicilio munito dei dispositivi richiesti a salvaguardia di tutti gli interessati.



Il servizio sarà svolto direttamente da rappresentanti dell’Amministrazione in sinergia con i commercianti del paese.



Dal Comune il sindaco Livio Genesio ricorda: “Gli operatori raccoglieranno per via telefonica ciò che occorre e poi consegneranno la spesa, ma nessun operatore è autorizzato a chiamare a casa degli utenti per offrire il servizio, che verrà attivato solo a seguito di esplicita richiesta e contatto diretto da parte degli aventi diritto. Amministrare significa, a nostro avviso, essere pronti in questi momenti di emergenza aiutando chi davvero è in difficoltà, per questo mi appello al senso di autoresponsabilità e civiltà dei concittadini. Siamo chiamati tutti, nessuno escluso, a questo senso di responsabilità, poiché solo insieme, solo cercando di collaborare, potremo evitare l’espansione del virus”.