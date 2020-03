Anche i colossi si arrendono al Coronavirus

Chiude Decathlon a Cuneo, come in tutta Italia.



Ad annunciarlo è stata la stessa catena di negozi sportivi con una lettera via mail ai suoi clienti: “Nelle ultime giornate abbiamo seguito l’evoluzione della situazione contingente, inaspettatamente rapida. Abbiamo affrontato ogni cambiamento con responsabilità gli uni verso gli altri, nel rispetto delle indicazioni ricevute dalle Autorità nazionali e locali. Reagire alle difficoltà è ciò che sappiamo fare, da veri sportivi, cercando le migliori soluzioni per andare avanti.

Come Azienda, abbiamo deciso di adottare un nuovo schema di gioco: da mercoledì 11 e fino a venerdì 13 marzo compreso, tutti i negozi Decathlon sul territorio nazionale resteranno chiusi al pubblico per decisione aziendale”.



Questa misura autonoma della azienda si aggiunge a quanto definito dal DPCM che prevede la chiusura nelle giornate di sabato 14 e domenica 15 marzo per questa tipologia commerciale.