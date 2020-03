Bra, da Annalisa Genta un appello alla popolazione: "Stiamo a casa, evitiamo i contatti e supereremo anche questa emergenza"

"L’emergenza sanitaria che purtroppo stiamo vivendo impone a tutti noi cittadini italiani un elevato senso di responsabilità. Per il bene di tutti e, soprattutto, per evitare il collasso del sistema sanitario, è assolutamente necessario rimanere in casa, salvo uscire per indifferibili motivi lavorativi e sanitari".



A rivolgersi con questo parole ai concittadini braidesi è Annalisa Genta, consigliere comunale e capogruppo di "Coraggio! Si cambia": "Mi sento di rivolgere questo appello anche come amministratore pubblico, in forza degli oltre 5.000 voti ottenuti come candidato a sindaco alle scorse elezioni comunali".



Genta si rivolge poi al sindaco Fogliato, "come ho già fatto nelle sedi istituzionali", affinché "utilizzi tutti i mezzi a sua disposizione per informare sulle indicazioni dei decreti del Governo, aiutare i più bisognosi e, in particolar modo, evitare gli assembramenti di persone". "Sconcertante – rimarca – che si possano ancora svolgere i mercati, con le logiche conseguenze di possibili assembramenti”".



"Un sindaco – prosegue ancora l'esponente del centrodestra cittadino –, laddove ravvisi un pericolo, ha l’autorità per superare lacune normative. Bisogna avere tutti massima consapevolezza della situazione, comprendo i problemi economici di tanti e come avvocato libero professionista anch'io vivo un momento difficile da questo punto di vista, ma oggi dobbiamo innanzitutto pensare a tutelare il bene più prezioso: la salute!. Dobbiamo farlo per i nostri anziani, per i nostri figli e per noi stessi".



La consigliera conclude il suo messaggio con "un forte ringraziamento, di cuore, per i tanti medici, infermieri e operatori sanitari che si stanno sfiancando, con turni infiniti, per curare chi si ammala e per evitare che la situazione degeneri. Responsabilità, sacrificio e disciplina, se ognuno di noi fa la propria parte, supereremo questo brutto momento".